اندلعت موجة من الاحتجاجات الليلة الماضية (الجمعة إلى السبت) في شوارع طرابلس، عاصمة ليبيا، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بإقالة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبية. ووفقا لموقع العربية السعودي ، خرجت المظاهرات في عدة مواقع في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك سوق الجمعة وساحة الجير.

https://x.com/i/web/status/1941392436070400208

المتظاهرون اتخذوا خطوات إضافية، وقاموا بإحراق الإطارات وأغلقوا طرقًا مرورية رئيسية في منطقة غوط الشعال وعلى طول الطريق الساحلي في مدينة الزاوية. اندلعت هذه المظاهرات بعد ساعات فقط من الإعلان عن وفاة الناشط الحقوقي عبد المنعم المريمي متأثرًا بجراحه بعد اختطافه في مدينة صرمان.

https://x.com/i/web/status/1941251504159195481

واتهمت حركة الاحتجاج للإطاحة بالحكومة المؤقتة الدبية وقوات الأمن الداخلي بقتل المريمي، وطالبت بتحقيق عاجل. ادّعى أحد نشطاء الحراك أن الرواية الرسمية لمقتله تتعارض مع التقرير الطبي، الذي أشار إلى أن الوفاة ناجمة عن ضربة على الرأس.

وتسائل عن سبب عدم نشر تسجيلات كاميرات المراقبة التي زعمت السلطات أنها وثّقت لحظة وفاته، وادّعى أن الإخفاء المتعمد يُشكّل دليلاً على القتل العمد. وطالبت الحركة الاحتجاجية بفتح تحقيق عاجل وشفاف بإشراف جهات محايدة، بهدف تقديم المسؤولين إلى العدالة وكشف الحقيقة للشعب الليبي.

https://x.com/i/web/status/1941297534548443615

تأتي هذه الأحداث، لتزيد وتعزز الشكوك الخطيرة المُحيطة بقوات الأمن في ليبيا. وذلك بعد أن أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة عن اكتشاف عشرات الجثامين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب أدلة مُقلقة على حدوث انتهاكات وتعذيب في هذه المراكز.

https://x.com/i/web/status/1941268311485960466

وتحدث عن تورك قائلا أنه : "عُثر على عشرات الجثامين في هذه المواقع، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها للتعذيب وسوء المعاملة، وأدلة مُحتملة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء". ودعا تورك إلى إغلاق المواقع الجديد لإجراء تحقيقات جنائية لدعم تقديم المسؤولين إلى العدالة.

تُدير أجهزة دعم الاستقرار (SSA)، وهي جماعة مسلحة مسؤولة عن تعزيز الأمن الحكومي في طرابلس، المواقع التي عُثر فيها على الجثامين. ولطالما اشتبهت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL) وخبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان في أن هذه المرافق الأمنية تُستخدم كمواقع للتعذيب والاختفاء القسري.