"أوضاع كارثية" للنازحين في دارفور: الأمم المتحدة تدين "هجوم الفاشر الذي قتل مئات المدنيين"

قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن "عدد الضحايا في الفاشر كان بالمئات من المدنيين والمحتجزين أثناء هجوم قوات الدعم السريع على المدينة"،وسقطت عاصمة ولاية شمال دارفور، التي كانت آخر معقل كبير للجيش السوداني في إقليم دارفور بغرب السودان، في يد قوات الدعم السريع الأحد، لينتهي حصار استمر 18 شهراً.

Sudan News Agency (SUNA) / AFP

فيما قال المتحدث باسم تنسيقية النازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال في بيان، اليوم الجمعة، أن "آلاف النازحين من مدينة الفاشر، يعيشون أوضاعاً كارثية في منطقة طويلة بجبل مرة"وتابع "المساعدات الدولية لم تصل بعد إلى منطقة طويلة، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، فيما يعاني مستشفى المنطقة من نقص حاد في الأدوية وسط ضغط متزايد من النازحين".

ومن جهته قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إن الوضع في مدينة الفاشر بالسودان يزداد سوءاً، مع ورود تقارير عن فظائع تُرتكب ضد المدنيين.

وتشير مصادر محلية إلى أن آلاف الأشخاص، من بينهم كبار السن وذوو الإعاقة والجرحى، ما زالوا عالقين وغير قادرين على الفرار، فيما رفضت قوات الدعم السريع اتهامات سابقة بارتكابها انتهاكات، ووجهت اتهامات مضادة للجيش السوداني.