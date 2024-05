سفير المغرب لدى الأمم المتحدة:"الجزائر رفضت استئناف الجولة الثالثة للموائد المستديرة(حول الصحراء) وجمدت جهود تسوية النزاع"

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رده على ادعاء السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن بلاده تنتظر بفارغ الصبر تسوية قضية الصحراء، “نحن هنا لأن الجزائر رفضت استئناف الجولة الثالثة للموائد المستديرة في إطار العملية السياسية. تتحدثون عن السلام، لكنكم ترفضون القيام بدوركم بصفتكم مسؤولين عن الوضع الذي يستمر منذ نصف قرن”.

