"ساحرة خنشلة" تُثير الرعب في الجزائر .. نهاية لغز سرقة المنازل تحت تأثير السحر

في أوائل عام 2024، هزّت قصة "ساحرة" خنشلة الجزائر، حيث انتشرت روايات عن امرأة تمارس السحر والشعوذة وتسرق المنازل مستغلةً قدرتها على تنويم أصحابها.

ادّعى سكان الولايات الشرقية في الجزائر، تعرضهم لعمليات سرقة غامضة، حيث كانوا يفقدون مجوهراتهم وأموالهم دون أيّ أثر للكسر أو الدخول القسري.

وزعموا أن امرأة غامضة كانت تزورهم وتطلب المساعدة، وعند دخولها المنزل، تقع العائلة في حالة من الغيبوبة، فتستغلّها السارقة لسرقة ممتلكاتهم.

وقد أثارت هذه الروايات الخوف والذعر بين السكان، خاصةً مع انتشار قصص عن قدرات خارقة للساحرة.

وأكدت قوات الأمن خبر اعتقالها الجمعة ليريح سكان المنطقة، وكشفت أن المعنية "تبلغ من العمر 40 سنة، قبض عليها بتهمة النصب والاحتيال عن طريق السحر والشعوذة، بعدما تم استقبال شكوى من الضحايا مفادها تعرضهم لسرقة مجوهرات ومبلغ مالي من المنزل العائلي باستخدام طقوس السحر والشعوذة التي تمارسها المشتكى منها."

تم تفتيش المنزل العائلي للمشتبه فيها المنحدرة من ولاية مجاورة، عقب استيفاء الإجراءات القانونية، حيث عثر على المسروقات ومستلزمات وطلاسم وقصاصات مكتوب عليها تمائم تستخدم لهذا الغرض.