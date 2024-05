بابوا غينيا الجديدة .. انهيار أرضي يتسبب في دفن أكثر من 2000 شخص على قيد الحياة

أكدت حكومة بابوا غينيا الجديدة دفن أكثر من 2000 شخص بسبب انهيار أرضي، الجمعة، وطلبت المساعدة الدولية رسميا، هذا الإحصاء الحكومي أكبر بنحو ثلاثة أضعاف من تقديرات الأمم المتحدة البالغة 670 ضحية.

