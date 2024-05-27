بابوا غينيا الجديدة .. انهيار أرضي يتسبب في دفن أكثر من 2000 شخص على قيد الحياة

تباينت تقديرات الضحايا منذ وقوع الكارثة، ولم يتضح كيف توصل المسؤولون إلى عدد المتضررين.

i24NEWS
i24NEWS
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2000 شخص قد دفنوا جراء الانهيار الأرضي الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي في بابوا غينيا الجديدة
2000 شخص قد دفنوا جراء الانهيار الأرضي الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي في بابوا غينيا الجديدةBenjamin Sipa/Organización Internacional para las Migraciones vía AP

أكدت حكومة بابوا غينيا الجديدة دفن أكثر من 2000 شخص بسبب انهيار أرضي، الجمعة، وطلبت المساعدة الدولية رسميا، هذا الإحصاء الحكومي أكبر بنحو ثلاثة أضعاف من تقديرات الأمم المتحدة البالغة 670 ضحية.

https://twitter.com/i/web/status/1794853061263044812

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وفي رسالة اطلعت عليها أسوشيتد برس إلى الأمم المتحدة بتاريخ الأحد، قال القائم بأعمال مدير المركز الوطني للكوارث في بابوا غينيا الجديدة - الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ - إن الانهيار الأرضي "تسبب في دفن أكثر من 2000 شخص على قيد الحياة، وخلف دمارا كبيرا".

Benjamin Sipa/Organización Internacional para las Migraciones vía AP
2000 شخص قد دفنوا جراء الانهيار الأرضي الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي في بابوا غينيا الجديدةBenjamin Sipa/Organización Internacional para las Migraciones vía AP

تباينت تقديرات الضحايا منذ وقوع الكارثة، ولم يتضح كيف توصل المسؤولون إلى عدد المتضررين.

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