مستشار ترامب ينقل للرئيس تبون رؤية الرئيس الأمريكي لتحقيق السلام

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بعد اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد ، صرح مسعد بولس مستشار الرئيس ترامب للقارة الافريقية والشؤون العربية والشرق الأوسط أنه "نقل الى الرئيس تبون رؤية الرئيس ترامب في تحقيق السلام وهزيمة الإرهاب".

ويشار الى أن بولس لم يتطرق الى وساطة بين الجزائر والمغرب حيث أعلن بولس في ابريل/نيسان الماضي نية الولايات المتحدة القيام بها. ووصل بولس الى الجزائر الأحد على رأس وفد يضم رئيس ديوان المستشار الرفيع للرئيس الأميركي لأفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط ديفيد لينفيلد، ونائب مساعد كاتب الدولة الأميركية جوشو هاريس، كما حضرت السفيرة الأميركية بالجزائر إليزابيت مور أوبين.

ويتواجد مسعد في الجزائر نيابة عن الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته روبيو، وشدد على أنه "يوجد أهمية للعلاقة مع الجزائر بالنسبة للولايات المتحدة، وتقدر التعاون معها لمواجهة أصعب المشاكل في العالم" وأضاف :"أمامنا فرص كبيرة للتعاون في مجالات عديدة، وأعربت عن الالتزام الأمريكي بتعزيز العلاقات في المجالات التجارية والأمنية في مكافحة الإرهاب".

كما التقى المستشار الأميركي وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، "تبادلا خلال اللقاء الرؤى بخصوص أبرز القضايا الراهنة بالقارة الأفريقية، وعلى وجه الخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا وفي الصحراء وفي منطقتي الساحل والبحيرات الكبرى، وكذا في العمق الأفريقي بوجه عام".

وناقش الجانبان العلاقات الجزائرية-الأميركية، حيث "تمت الإشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة، وبالحركية الإيجابية التي تعرفها الشراكة الثنائية في عدد من المجالات الحيوية ذات الطابع الأولوي بالنسبة للطرفين، على غرار الدفاع، والطاقة، وقطاعات أخرى".

بدأ مسعد بولس منذ الثلاثاء الماضي، جولة إلى شمال أفريقيا شملت تونس وليبيا والجزائر، التي سينتقل منها إلى المغرب. ويشار الى أن بولس أعلن في مقابلة، منتصف إبريل/نيسان الماضي، أن الإدارة الأميركية تخطط لإطلاق وساطة بين الجزائر والمغرب بشأن قضية الصحراء.