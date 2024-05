مؤرخ فرنسي: "الصحراء الغربية أرض مأخوذة من المغرب عن طريق الاستعمار"

أكد المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان، في كتابه الجديد"الصحراء الغربية في 10 أسئلة"، تناول من خلال صفحاته الـ107 قضية الصحراء، وزود لوغان كتابه الذي جاء في عشرة فصول بوثيقة فرنسية مطبوعة تعود إلى عام 1891، تؤكد أن "الصحراء كانت في مجملها أرضا مغربية"، إلى جانب عدة وثائق أخرى وشهادات ومقابلات تسلط كلها الضوء على ملف الصحراء المغربية، ويضم الكتاب نحو 15 خريطة، توضح كيف اعتبرت السلطات الفرنسية الصحراء مغربية لأكثر من قرن.

