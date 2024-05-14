مؤرخ فرنسي: "الصحراء الغربية أرض مأخوذة من المغرب عن طريق الاستعمار"

أكد المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان، في كتابه الجديد"الصحراء الغربية في 10 أسئلة"، تناول من خلال صفحاته الـ107 قضية الصحراء، وزود لوغان كتابه الذي جاء في عشرة فصول بوثيقة فرنسية مطبوعة تعود إلى عام 1891، تؤكد أن "الصحراء كانت في مجملها أرضا مغربية"، إلى جانب عدة وثائق أخرى وشهادات ومقابلات تسلط كلها الضوء على ملف الصحراء المغربية، ويضم الكتاب نحو 15 خريطة، توضح كيف اعتبرت السلطات الفرنسية الصحراء مغربية لأكثر من قرن.

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وصدر الكتاب عن دار النشر "Ellipses" الفرنسية، حيث جاءت فصول الكتاب على شكل مجموعة من الأسئلة بينها "هل يوجد 'شعب صحراوي'؟"، و"هل كانت هناك دولة تسمى 'الصحراء الغربية' في الماضي؟".

ومن خلال هذه الأسئلة يلقي المؤرخ الفرنسي نظرة على التغييرات التاريخية التي مرت بها المنطقة، حيث حاول لوغان تقديم إجابات موثقة تستند إلى وثائق وشهادات. وابرز لوغان أنه "لا يمكن الحديث عن النزاع طويل الأمد الذي يخوضه المغرب منذ العام 1975 مع جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الإقليم مدعومة من الجارة الجزائر، بمعزل عن الحديث عن الاستعمار ودوره في هذه القضية".

ووفق برنارد لوغان،"تعود الروابط التي تجمع بين المغرب وأقاليمه الصحراوية لعهد الدولة المرابطية (القرن الحادي عشر)"، مبرزا أن دراسات عديدة لخبراء دوليين تؤكد هذه الحقيقة، وأن الصحراء كانت قبل الفترة الاستعمارية مرتبطة اقتصاديا وسياسيا ودينيا بالمغرب.

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وبين صفحات الكتاب يعتبر برنارد لوغان أن "انتزاع الاستعمار الإسباني والفرنسي الصحراء الغربية من المغرب"، ليشرح بذلك فصلا مهما من أسباب نشأة المشكلة وتطورها، مشيرا إلى أن "الصحراء الغربية أرض مأخوذة من المغرب عن طريق الاستعمار".

ويلخص الغلاف الذي يمثل في صورته الأمامية خريطة جغرافية للمغرب مضمون الكتاب، وكتب على خلفيته "تظهر هذه الخريطة أنه بالنسبة إلى الجغرافيين الفرنسيين في نهاية القرن التاسع عشر، كانت الصحراء الغربية في كامل ترابها المغربي، وكذا توات وتندوف ومنطقة كولومب بشار".