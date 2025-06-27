الاتحاد الأوروبي:"لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بجيهة البوليساريو"

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شدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، على أنه "لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بجبهة البوليساريو"، وأكد على أن “حضور هذا الكيان في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على هذا الموقف”. وأوضح قائلا إن “الدعوات الموجهة إلى الأعضاء الأفارقة تُرسل من طرف الاتحاد الإفريقي”.

جاء هذا التصريح في وقت كانت فيه الحديث عن اجتماع وزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، الذي ينعقد، اليوم الجمعة، في العاصمة الإيطالية روما، وبعدما ذكّر بأن “الاجتماعات الوزارية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي تنظم وترأس بشكل مشترك من قبل الاتحادين”، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أن “الترتيبات المتفق عليها تنص على أن كل طرف مسؤول عن دعوة أعضائه”.

ولذلك، نسب مسؤولية حضور البوليساريو في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي إلى الاتحاد الإفريقي، نافيا بالتالي أن يكون الاتحاد الأوروبي قد وجه دعوة “للجمهورية الصحراوية” المزعومة لحضور هذا الاجتماع.

وفي هذا السياق، حرص المتحدث على التأكيد على أن موقف الاتحاد الأوروبي معروف جيدا: "لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ”الجمهورية الصحراوية”.