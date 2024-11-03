في الطريق إلى النصر؟ استطلاع جديد يشير إلى تقدم كامالا هاريس

قبل يومين من الانتخابات في الولايات المتحدة: تتقدم كامالا هاريس الآن على دونالد ترامب في ولاية أيوا، وهو تحول مذهل للديمقراطيين والجمهوريين الذين كادوا يعلنون أن السباق الرئاسي انتصار مؤكد للمرشح الجمهوري في البلاد، بحسب استطلاع جديد للرأي. صدر الليلة (السبت).

أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة دي موين ريجستر وميدياكوم آيوا أن نائبة الرئيس هاريس تتقدم على الرئيس السابق ترامب بنسبة 47٪ إلى 44٪ بين الناخبين المحتملين، قبل أيام فقط من الانتخابات الحاسمة، والتي يبدو أنها عالقة في الولايات الرئيسية.

وتأتي النتائج بعد أن أظهر استطلاع للرأي أجري في سبتمبر/أيلول في الولاية أن ترامب يتقدم بأربع نقاط على هاريس، وأظهر استطلاع للرأي أجري في يونيو/حزيران تقدمه بـ18 نقطة على الرئيس الحالي جو بايدن، الذي كان المرشح الديمقراطي المفترض في ذلك الوقت. وقالت المستطلعة جين آن سيلزر، رئيسة شركة Selzer & Co: "من الصعب على أي شخص أن يقول إنه توقع حدوث ذلك" وتابعت "من الواضح أنها قفزت إلى مكان متقدم."

وأيوا ولاية حمراء فاز بها ترامب بفارق 8% في انتخابات 2020. وفي أغلب الظن، كانت مثل هذه النتيجة بالنسبة لهاريس تشير إلى خطأ كبير في استطلاعات الرأي في ولايات أخرى أيضا. في الوقت نفسه، "ألغت" حملة ترامب بالفعل استطلاعا جديدا في ولاية أيوا أظهر أن الرئيس السابق لم يعد متقدما في الولاية، والتي فاز بها في عامي 2016 و2020.

وقال جيسون ميلر، كبير مستشاري الحملة الجمهورية، للصحفيين في جرينسبورو ردا على سؤال لشبكة سي إن إن: "في كل دورة هناك استطلاع واحد أحمق". أصدرت الحملة في وقت لاحق بيانًا وصفت فيه الاستطلاع الجديد بأنه "غير عادي بشكل واضح" وأكدت أن استطلاعًا منفصلاً أصدرته كلية إيمرسون في ذلك اليوم كان "أكثر انعكاسًا لحالة الناخبين في ولاية أيوا". خلال تجمع انتخابي في جرينسبورو بولاية نورث كارولينا، أشار ترامب إلى حجم التجمع السابق الذي عقده في ولاية أيوا في محاولة لتشويه سمعة الاستطلاع.