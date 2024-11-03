الولايات المتأرجحة في الولايات المتحدة – وهذه المرة: جورجيا

الانتخابات في الولايات المتحدة: يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، منهم 7.2 مليون مسجلون للتصويت، ويوجد في ولاية جورجيا الجنوبية 16 ناخباً لمنح الفائز أو الفائزة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة. مصير الولايات المتأرجحة – مشروع خاص.

بدأ التصويت المبكر في الولاية الصحراوية في وقت مبكر من 15 أكتوبر، قبل ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات.

وفي عام 2016، فاز المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب بالولاية بحصوله على 200 ألف صوت أكثر من المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكن في عام 2020، أدت الخسارة الدراماتيكية للمرشح الجمهوري أمام الرئيس الحالي جو بايدن بفارق 11779 صوتا فقط، إلى محاولة للتدخل في نتائج الانتخابات من قبل الرئيس السابق، عندما اتصل ترامب بوزير خارجية جورجيا براد رافنسبيرجر وطلب منه "إيجاد" أحد عشر ألفًا وسبعمائة وثمانين صوتًا لصالحه.

وقد تم بالفعل رفض سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعها الحزب الجمهوري، والتي يدعي أنها تهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات، هذا العام. ويزعم الديمقراطيون، من جانبهم، أن الدعاوى القضائية تركز على مناطق البلاد التي تتركز فيها المجتمعات الأمريكية الأفريقية بشكل رئيسي، وتميل هذه المجتمعات إلى التصويت لصالح الحزب الديمقراطي، وستجعل من الصعب على السكان هناك التصويت.

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إن كل دولة لديها أولوياتها، وجورجيا أصبحت أكثر اهتماماً من أي وقت مضى بالتضخم وخلق فرص العمل الجديدة. يتقدم ترامب على هاريس في استطلاعات الرأي حول الاقتصاد، ولكن هناك شيء آخر يجب تذكره - ولاية جورجيا بها أغلبية من الأقليات. 49% من سكان البلاد هم من البيض، و51% هم مزيج من الأمريكيين من أصل أفريقي والآسيويين واللاتينيين. ومن بين الأقليات، يتأخر المرشح الجمهوري كثيرا عن هاريس في استطلاعات الرأي.

وتظهر استطلاعات الرأي حاليا تقدما لصالح الرئيس السابق، حيث يتقدم معظمها على هاريس بأربع نقاط مئوية، خارج هامش الخطأ الإحصائي. لم يكن فوز بايدن عام 2020 بفارق ضئيل فحسب، بل كانت أيضًا المرة الأولى منذ عام 1992 التي يفوز فيها مرشح ديمقراطي بالولاية. وفي الوقت الحالي، إذا صحت كل التوقعات، فمن المتوقع أن يفوز ترامب بالولاية الجنوبية.

يختار العديد من المواطنين هذا العام التصويت مبكرًا، من كلا الحزبين. وصوت أكثر من 300 ألف أميركي في اليوم الأول، وهو رقم قياسي على الإطلاق بالنسبة للبلاد. وفي الأيام التي تلي الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر سنعرف لمن ستمنح 16 ناخباً لولاية جورجيا، في الطريق إلى 270 ناخباً اللازمين للفوز.