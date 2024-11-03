ترامب دعا إلى وضع نائب سابقة في الكونغرس أمام فرقة الإعدام

قبل أيام من الانتخابات الأمريكية: قال المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، الجمعة، خلال تجمع حاشد في ولاية أريزونا، إن عضوة الكونجرس الجمهوري السابقة ليز تشيني يجب أن توضع أمام "فرقة الإعدام"

"إنها من صقور الحرب المتطرفة ويجب إطلاق النار عليها، فلنضعها أمام فرقة إعدام، حسنًا؟ دعونا نرى كيف تشعر حيال ذلك مع توجيه الأسلحة إلى وجهها."

كما وجه ترامب الإهانات إلى تشيني، النائب الجمهورية السابقة في الكونغرس والتي تحتل المرتبة الثالثة في قيادة مجلس النواب، واصفا إياها بـ"امرأة غبية جدا" و"شخصية غبية".

وربما يكون تشيني أبرز منتقدي ترامب من الجمهوريين بعد أن ادعى أن نتائج انتخابات 2020 مزورة. ولعبت دورًا بارزًا في لجنة مجلس النواب التي حققت في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون ثاني 2021. وفي عام 2022، خسرت مقعدها في وايومنغ أمام خصم مدعوم من ترامب.