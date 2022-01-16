قتيل وجرحى في صفوف الجيش الأردني خلال اشتباك مع مهربي مخدرات على الحدود الشمالية الشرقية

مجموعة من المهربين أطلقت النار وتم تطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري

أعلن مصدر أمني في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد جراء إطلاق نار، فجر اليوم الأحد، على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، بحسب النشر في روسيا اليوم.

وقال المصدر إن "مجموعة من المهربين أطلقت النار على قوات حرس الحدود في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، على إحدى الجبهات الحدودية الشمالية الشرقية فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري".

وأسفر الاشتباك عن مقتل النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري لتقديم العلاج لهم.

وكشف المصدر، أن عمليات التفتيش في المنطقة أفضت الى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تم تحويلها إلى الجهات المختصة. وأفاد المصدر ذاته " أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".