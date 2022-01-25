المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لحبسها الصحافي الألماني التركي دينيز يوجيل لمدة عام

وكان يوجيل قد كلف من قبل الصحيفة بتغطية الأحداث التي وصف أنها "حملة قمع واسعة النطاق"

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا لحبسها في 2017 و2018 المراسل السابق لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصحافي الألماني التركي دينيز يوسيل، في قضية أثارت توترًا في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وكان يوسيل قد كلف من قبل الصحيفة المعروفة بمواقفها المحافظة، بتغطية الأحداث التي وصف أنها "حملة قمع واسعة النطاق" التي أعقبت محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان.

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن تركيا انتهكت عبر حبسها الصحافي "الحقّ بالحرية" و"حرية التعبير والصحافة".