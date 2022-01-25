English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • Middle East
  • المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لحبسها الصحافي الألماني التركي دينيز يوجيل لمدة عام

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لحبسها الصحافي الألماني التركي دينيز يوجيل لمدة عام

AFP

دقيقة 1
الصحفي التركي ورئيس التحرير السابق للصحيفة التركية اليومية جمهورييت كان دوندار (2ndR) يحيي أحد المشاركين (غير مرئي) كصحفي ألماني-تركي دنيز يوسيل (يمين)
Odd ANDERSEN / AFPالصحفي التركي ورئيس التحرير السابق للصحيفة التركية اليومية جمهورييت كان دوندار (2ndR) يحيي أحد المشاركين (غير مرئي) كصحفي ألماني-تركي دنيز يوسيل (يمين)

وكان يوجيل قد كلف من قبل الصحيفة بتغطية الأحداث التي وصف أنها "حملة قمع واسعة النطاق"

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا لحبسها في 2017 و2018 المراسل السابق لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصحافي الألماني التركي دينيز يوسيل، في قضية أثارت توترًا في العلاقات بين برلين وأنقرة.

Video poster

وكان يوسيل قد كلف من قبل الصحيفة المعروفة بمواقفها المحافظة، بتغطية الأحداث التي وصف أنها "حملة قمع واسعة النطاق" التي أعقبت محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان.

 واعتبرت المحكمة الأوروبية أن تركيا انتهكت عبر حبسها الصحافي "الحقّ بالحرية" و"حرية التعبير والصحافة".