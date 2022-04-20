المخابرات الإيرانية تعلن عن اعتقال ثلاثة جواسيس للموساد في بلوشستان

أكدت وكالة فارس الإيرانية الأربعاء أن "عملاء الموساد المعتقلين على علاقة بنشر بعض المعلومات والوثائق"

أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، الأربعاء عن "اعتقال ثلاثة جواسيس يعملون لصالح الموساد في البلاد" ولم يحدد بيان الوزارة هوية الجواسيس، لكنه قال إنه تم القبض عليهم في محافظتي سيستان وبلوشستان، بالقرب من الحدود الإيرانية الباكستانية، وتم اعتقالهم بحكم قضائي وفقًا للميادين.

وأكدت وكالة فارس الإيرانية الأربعاء أن "عملاء الموساد المعتقلين على علاقة بنشر بعض المعلومات والوثائق".

وفي شهر آذار/ مارس الماضي، أعلنت مديرية الأمن الإيرانية في محافظة أذربيجان، تفكيك شبكة تجسّس تعمل لصالح "إسرائيل" غرب إيران. وكشفت المديرية أنّ شبكة التجسّس كانت تجنّد أشخاصاً "لتنفيذ عمليات تخريبية داخل إيران"، على ما أفادت الميادين.