English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • Middle East
  • المخابرات الإيرانية تعلن عن اعتقال ثلاثة جواسيس للموساد في بلوشستان

المخابرات الإيرانية تعلن عن اعتقال ثلاثة جواسيس للموساد في بلوشستان

i24news

دقيقة 1
رئيس الموساد السابق يوسي كوهين في مؤتمر جيروزاليم بوست في القدس ، 12 أكتوبر ، 2021.
Yonatan Sindel/Flash90رئيس الموساد السابق يوسي كوهين في مؤتمر جيروزاليم بوست في القدس ، 12 أكتوبر ، 2021.

أكدت وكالة فارس الإيرانية الأربعاء أن "عملاء الموساد المعتقلين على علاقة بنشر بعض المعلومات والوثائق"

أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، الأربعاء عن "اعتقال ثلاثة جواسيس يعملون لصالح الموساد في البلاد" ولم يحدد بيان الوزارة هوية الجواسيس، لكنه قال إنه تم القبض عليهم في محافظتي سيستان وبلوشستان، بالقرب من الحدود الإيرانية الباكستانية، وتم اعتقالهم بحكم قضائي وفقًا للميادين.

Video poster

وأكدت وكالة فارس الإيرانية الأربعاء أن "عملاء الموساد المعتقلين على علاقة بنشر بعض المعلومات والوثائق".

وفي شهر آذار/ مارس الماضي، أعلنت مديرية الأمن الإيرانية في محافظة أذربيجان، تفكيك شبكة تجسّس تعمل لصالح "إسرائيل" غرب إيران. وكشفت المديرية أنّ شبكة التجسّس كانت تجنّد أشخاصاً "لتنفيذ عمليات تخريبية داخل إيران"، على ما أفادت الميادين.