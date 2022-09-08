إسرائيل تواصل الضغط على الجانب الأمريكي لتقويض الاتفاق النووي الناشئ

إيران تواصل انتهاك القيود الرئيسية المفروضة عليها في عام 2015، وتقدم روايات كاذبة إلى الدول الغربية

أكد رئيس الموساد الإسرائيلي ددي بارنيع خلال لقائه اليوم الخميس مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية معارضة إسرائيل للاتفاق الناشئ بين إيران والولايات المتحدة، وقال "إن الإيرانيين يكذبون على الغرب بشأن هدفهم إحياء الاتفاقية، بينما هم في الواقع يسعون جاهدين لتطوير أسلحة نووية".

وشدد مسؤولون في المقر الوطني للإعلام على أن إيران "تواصل عدم التعاون بشأن الملفات المفتوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي قررت أن طهران لم تقدم تفسيرا مرضيا بشأن وجود بقايا يورانيوم في المواقع غير المعلنة، ورئيس الوكالة قلق أكثر من ذي قبل".

"تقرير الوكالة، الذي يفيد بأن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ (تكفي لإنتاج قنبلة واحدة)، دليل آخر على أن إيران مستمرة في إخفاء أجزاء من برنامجها ولا تنوي وقف انتهاكاتها وتنوي تطوير أسلحة نووية." وبحسب المقر، فقد ذكر التقرير "بشكل لا لبس فيه" أن إيران تواصل انتهاك القيود الرئيسية المفروضة عليها في عام 2015، وتقدم روايات كاذبة إلى الدول الغربية.

وأضاف مسؤولون في المقر الوطني للإعلام "إننا موجودون في اللحظة الأخيرة. ولربما تكون إيران قد تجاوزت نقطة اللا-عودة وأنها تمتلك مخزون يورانيوم بالإمكان تخصيبه خلال وقت قصير للحصول على كمية تكفي لقنبلة واحدة".

يشار إلى أن هيئة البث الرسمية قد ذكرت في تقرير أمس الأربعاء، أن "الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة لم يتم التوقيع عليه بعد، وبحال لم يتم التوقيع عليه خلال الأيام القادمة- فسيتأجل على ما يبدو، إلى ما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة.