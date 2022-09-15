واشنطن ترصد 756 مليون دولار إضافية لتقديم مساعدات إنسانية للسوريين

يضاف هذا التمويل إلى 808 ملايين دولار أخرى تمّ الإعلان عنها في وقت سابق من العام وفقا لوزير الخارجية الأمريكي

صرحت الولايات المتحدة الخميس عن قرارها رصد 756 مليون دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لصالح السكان النازحين في سوريا التي مزقتها حرب أهلية عصفت في البلاد منذ عام 2011. وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن هذه المساعدة الجديدة خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول سوريا الأربعاء.

ووفقًا لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يضاف هذا التمويل إلى 808 ملايين دولار أخرى تمّ الإعلان عنها في وقت سابق من العام، يهدف إلى "مواصلة التزامنا الثابت تجاه الشعب السوري"، على ما جاء في بيان.

وشدّد بلينكن في بيانه على أهمية أن يكون هناك اتفاق دولي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا عبر الحدود مع تركيا، واصفاً هذا المعبر بأنّه "شريان حياة" لملايين الأشخاص في سوريا.

وفي منتصف تمّوز/يوليو، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً مدّد بموجبه حتى 10 كانون الثاني/يناير آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا عبر الحدود مع تركيا.

ويكتسب معبر باب الهوى على الحدود التركية السورية أهميته باعتباره الممر الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.

ويبلغ عدد النازحين الذين يتلقون المساعدات أكثر من 2.4 مليون شخص يعيشون في مناطق تقع في محافظة إدلب وفي شمال محافظة حلب المجاورة.

وفي بيانه شدّد بلينكن على أنّ آلية إيصال المساعدات عبر الحدود "تساعد في ضمان أنّ المساعدات المنقذة للحياة، والتي تشمل أغذية وأدوية ومواد ضرورية أساسية أخرى، تصل بالفعل إلى الناس في جميع أنحاء شمال غرب سوريا الذين يعتمدون على هذه المساعدة للبقاء على قيد الحياة".

وشدّد البيان على أنّ "الولايات المتّحدة تبقى أكبر مانح في العالم للمساعدات الإنسانية لسوريا".