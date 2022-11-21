وزارة التعاون الإقليمي تعقد مؤتمرها الثاني لمكافحة داء السكري والسمنة الزائدة

يأتي هذا المؤتمر في ظل الارتفاع المتزايد والمقلق لبيانات ومعطيات مرضى السكري اضافة الى زيادة معدل الأشخاص

تتواصل لليوم الثاني على التوالي جلسات المؤتمر المنطقي الثاني لمكافحة مرض السكري والسمنة الزائدة والذي يُعقد في فندق أكاديا في هرتسليا بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين من اسرائيل ودول من المنطقة.

ويأتي هذا المؤتمر في ظل الارتفاع المتزايد والمقلق لبيانات ومعطيات مرضى السكري اضافة الى زيادة معدل الأشخاص الذين يعانون من السمنة الزائدة في اسرائيل ودول المنطقة.

ويشكل المؤتمر امتدادا لأنشطة وزارة التعاون الاقليمي بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بالمجلس الاسرائيلي للسكري الذي استهل اعماله في شهر مارس الماضي في معرض الاكسبو الذي استضافته دبي. وهذا العام، سيكون المؤتمر بمثابة المنتدى الاقليمي الاول لمواجهة داء السكري والسمنة الزائدة بمشاركة عشرات المختصين من البلاد ودول المنطقة.

هذا وتظهر الدراسات الحديثة في مجال الصحة انه وبالمقارنة مع المتوسط العالمي، فان السكان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ( MENA ) لديهم معدلات مرتفعة أكثر من المرضى الذين يعانون من أمراض السكري والسمنة الزائدة لدى عموم الشرائح السكانية، فالمصابون بمرض السكري والسمنة الزائدة في اسرائيل على سبيل المثال يشكلون حوالي 10% من المرضى ، وحوالي 16% في البحرين واكثر من 16% في دولة الإمارات العربية المتحدة .

كما تظهر البيانات أن أكثر من 35% من أطفال المنطقة تم تشخيصهم كمن يعانون من زيادة في الوزن، وهو العامل الأخطر المُسبب لمرض السكري. كما ويعتبر داء السكري أحد العوامل الرئيسية المسببة للوفاة في المنطقة، حيث يقدر عدد المصابين به بأكثر من 35 مليون شخص، كما ويتوقع أنه مع حلول عام 2040 فإن عدد المصابين بداء السكري سيتضاعف.

يشارك في المؤتمر الذي يستمر حتى 22 نوفمبر نحو 100 مختص من اسرائيل ودول المنطقة. وسيناقش المؤتمر العديد من المواضيع من جملتها: مكافحة السمنة الزائدة لدى الاطفال، تبني نمط حياة صحي داخل الأسرة، الوقاية من السمنة الزائدة لدى عامة السكان، علاج أنواع مختلفة من مرض السكري لدى مختلف الفئات عمرية والتنوع السكاني، وغيرها من المواضيع الطارئة.

ومن بين المختصين الذين سيشاركون من تركيا وقبرص واليونان وكوسوفو والمغرب وايطاليا والهند والإمارات والبحرين سيشارك البروفسور جمال بلخضر، رئيس الاتحاد المغربي لمكافحة السكري، والدكتور فايق هاتي، نائب وزير الصحة الكوسوفي، كما وسيشارك البروفسور رالف دفرونسون من الولايات المتحدة الامريكية، إضافة إلى مشاركة العديد من المختصين من اسرائيل وعلى رأسهم البروفسور ايتمار راز، رئيس المجلس الإسرائيلي للسكري .

وفي السياق، قال وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج: " يزداد الوعي والادراك في أن مشكلة السكري هي جزء من تحدٍ عالمي واقليمي مشترك، والبيانات المقلقة المتعلقة بهذه المسألة عبارة عن دعوة للاستيقاظ تستلزم معالجة فورية للموضوع ". وأضاف فريج: "مساعينا، المشتركة مع شركائنا الاقليميين، الرامية الى ايجاد حلول وطرق للمواجهة، تساعدنا في مكافحة انتشار المرض وتخفيف معاناة المرضى، هي بشائر للملايين في إسرائيل، بل وفي جميع أرجاء العالم".