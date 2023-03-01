استفحال عمالة الأطفال في العراق في ظل الحرب والفقر

سمح الصراع والاقتصاد المدمر بأن تصبح عمالة الأطفال ممارسة شائعة، حيث يعمل أكثر من طفل واحد من بين كل 10 أطفال دون سن 14 عامًا

دفعت الحرب مصحوبة بالفقر إلى استفحال العمالة وسط أطفال العراق، حيث يعمل أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات في أعمال تتطلب جهداً بدنياً.

قال الطفل العامل حيدر كرار، "أعمل نجارا من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءً، وأبي يعمل أيضا في النجارة، ولكن في مكان آخر". وقالت الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا: "أعمل هنا منذ أن كنت في الثامنة من عمري".

سمح الصراع والاقتصاد المدمر بأن تصبح عمالة الأطفال ممارسة شائعة، حيث يعمل أكثر من طفل واحد من بين كل 10 أطفال دون سن 14 عامًا. ومع ذلك، يصعب العثور على المعدلات الحقيقية، إزاء تعمد الحكومة تجاهل أرقام عمالة الأطفال وسط مخيمات النازحين، حيث تعد المعدلات الأعلى. ولكن حتى في المدن الكبرى، فإن الأطفال الذين يرسبون في المدرسة يجدون العمل الشاق هو الملاذ الوحيد لهم.

قال حيدر: "لم يرغب والداي في تركي المدرسة، لكنني رفضت. وافقوا في النهاية، وقررت العمل في ورشة عمي".

يحصل كرار على 20 دولارًا شهريًا، وهو مبلغ ضئيل يمثل في كثير من الحالات دخلاً للأسر التي فقدت الرجال، المعيلين التقليديين، بسبب الحرب.

حسن عبد الصاحب، رئيس قسم عمالة الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، قال إن عمالة الأطفال في ازدياد مستمر، بسبب الحروب والتهجير والنزاعات التي حدثت، خاصة في المحافظات التي غزاها تنظيم الدولة الإسلامية. وأوضح أن "هناك العديد من العائلات التي فقدت معيلها، لذا يتعين على الأمهات السماح لأبنائهن بالعمل لمساعدة الأسرة".

غالبًا ما يجد الأطفال عملاً في أدنى مستويات المجتمع، مثل جمع القمامة وغسل النوافذ - وظائف يمكن إنكارها لأن هذه الممارسة غير قانونية.

قال عبد الصاحب: "يحظر قانون العمل عمل الأطفال دون سن 15 عاما، ويعاقب كل من يستخدم الأطفال". لكن التنفيذ متقطع في أحسن الأحوال. في أعقاب الحرب والانهيار المجتمعي، ببساطة لا توجد بدائل.