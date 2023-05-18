إسرائيل: جامعة بن غوريون في النقب تمنح 6 شخصيات درجات فخرية لمساهماتهم في المجتمع

قال دراهي: "عندما أتيت إلى إسرائيل، لم تكن هناك قناة إعلامية محايدة وغير مملوكة للدولة للتعامل مع المنطقة. هذه هي مهمة i24NEWS ".

كرمت جامعة بن غوريون الإسرائيلية في النقب ستة شخصيات بارزة بمنحها درجة الدكتوراه الفخرية لمساهماتهم في الجامعة والمجتمع الإسرائيلي ككل. وكان من بين المكرمين باتريك دراهي، مالك ومؤسس i24NEWS.

تقع جامعة بن غوريون في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، وتستضيف مجتمعًا أكاديميًا نابضًا بالحياة في قلب صحراء النقب. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى أشخاص مثل دراهي.

دافيد بن غوريون، الذي أطق اسمه على الجامعة، هو أحد الآباء المؤسسين لإسرائيل، وأول رئيس للوزراء. لقد قاد الأمة خلال العديد من الأوقات الصعب.

وعقب البروفيسور دانيال شاموفيتز، رئيس جامعة بن غوريون، على حث التكريم بالقول متحدثا إلى i24NEWS: "لقد اخترنا الأفراد الذين يعكسون القيم التي نريد أن نتمسك بها في مجتمعنا". وتابع "إنك تحدث فرقًا عميقًا في العالم وليس لدي شك في أن بن غوريون كان سيشير إليك عندما تحدث عن الرواد وعن الروح الرائدة القادرة على توجيههم".

قال شاموفيتز: "نحن نكرم باتريك دراهي، بوصفه رجلا غير عادي". "لقد جاء إلي قبل أربع سنوات، حين تم انتخابي رئيسًا، وسألني:" ماذا يمكنني أن أقدم للجامعة؟ "

تعتبر مساهمات دراهي الخيرية في جامعة بن غوريون والمنطقة الصحراوية الكبرى مصدر إلهام لأولئك في الجامعة، مما جعل العديد من الأحلام ممكنة. لقد قدم ذلك القدر الإضافي من الرعاية التي يحتاجها المجتمع المزهر.

وفي حديثه عن أحد المشاريع العزيزة على قلبه والذي يدعم المجتمع، علق دراهي قائلاً: "عندما أتيت إلى إسرائيل، لم تكن هناك قناة إعلامية محايدة وغير مملوكة للدولة للتعامل مع المنطقة. هذه هي مهمة i24NEWS ".