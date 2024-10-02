وزير الخارجية الإسرائيلية يعلن عن الأمين العام للأمم المتحدة شخصية غير مرغوب بها في إسرائيل

قرر وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، اليوم (الأربعاء)، إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل - ومنع دخوله إلى إسرائيل. وجاءت هذه الخطوة على خلفية رده على هجوم الليلة الماضية ولم يذكر اسم إيران، ولم يدن الهجوم بشكل قاطع، وبحسب وزارة الخارجية "فهذا استمرار لسياستها المناهضة لإسرائيل منذ بداية الحرب التي تقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة من حماس وحزب الله والحوثيين والآن إلى المحرك الأساسي للإرهاب العالمي – إيران”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس: "من لا يستطيع أن يدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإيراني الإجرامي على إسرائيل، كما فعلت جميع دول العالم تقريبا، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية". هذا هو الأمين العام الذي لم يستنكر بعد المجزرة والجرائم الجنسية التي ارتكبها قتلة حماس في 7 أكتوبر، ولم يتوصل إلى قرار الإعلان عنهم منظمة إرهابية".

Yonatan Sindel/Flash90

"إن الأمين العام الذي يقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين وقتلة حماس وحزب الله والحوثيين والآن المحرك الأساسي للإرهاب العالمي، إيران - سيُذكر باعتباره وصمة عار مدى الحياة في تاريخ الأمم المتحدة. إسرائيل ستواصل حماية مواطنيها والحفاظ على مكانتها وشرفها الوطني مع أو بدون أنطونيو غوتيريش".