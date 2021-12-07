الخارجية الأمريكية توصي رعاياها بتجنب السفر إلى 10 دول جراء تفشي المتحور"أوميكرون"

رفعت واشنطن مستوى التحذير مع اقتراب عيدَي الميلاد ورأس السنة، وسط تفشي المتحوّرة "أوميكرون".

أوصت وزارة الخارجية الأمريكية الرعايا الأمريكيين بتجنّب السفر إلى 10 دول بينها فرنسا والبرتغال، قائلة "تجنّبوا السفر إلى فرنسا نظرًا إلى الوضع الحالي المرتبط بكورونا، حتى المسافرين الملقحين بالكامل يمكن أن يواجهوا خطر الإصابة بالمتحوّرات ونقلها".

ورفعت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، الهيئة الصحية الرئيسية في الولايات المتحدة، مستوى التحذير لهذا البلد إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى، مع اقتراب عيدَي الميلاد ورأس السنة، وسط تفشي المتحوّرة "أوميكرون".

وتشمل لائحة الدول المعنية بالتحذير الصادر عن مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، إضافة إلى فرنسا والبرتغال، قبرص وأندورا وليختنشتاين في أوروبا، وكذلك الأردن وتنزانيا، إضافة إلى مالي وجزر فيجي اللتين أعلنت كل منهما أمس الإثنين تسجيل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون".

وفي السياق أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بوباء كورونا في أنحاء العالم يقترب من 266.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8.22 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 266 مليونا و449 ألف حالة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 262 ألفا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لـكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و220 مليون جرعة.