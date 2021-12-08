مجلس النواب الأمريكي يصادق على ميزانية الدفاع الوطني لعام 2022

صوت 363 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 70 ومن المقرر أن يرفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه

صادق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على مشروع ميزانية الدفاع الوطني لعام 2022 المالي، البالغة نحو 770 مليار دولار، حيث صوت 363 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 70 نائبا ومن المقرر أن يرفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

وتضمنت الميزانية زيادة بقيمة 25 مليار دولار عن الأموال التي طلبها الرئيس بايدن في مايو/ أيارالمنصرم والعديد من الإجراءات لتحدي موسكو – مثل زيادة حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا من 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويًا، وينص على تقديم 4 مليارات دولار لمبادرة الردع الأوروبية ضد روسيا و100 مليون دولار دعم عسكري لدول البلطيق.

كما تخصص ميزانية الدفاع الأمريكية 7.1 مليار دولار للعمليات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع مبادرات لمواجهة التحديات التي تمثلها الصين.

وتحتوي الميزانية على العديد من المواد حول مكافحة التحرش الجنسي والتطرف والعنصرية في الجيش، وتنص على زيادة 2.7 في المائة في رواتب العسكريين، وترفع الوقت الذي يستغرقه الجنرالات لتولي منصب وزيرا الدفاع من 7 سنوات إلى 10 سنوات، والوقت الذي يستغرقه منصب السكرتير العام من 5 سنوات إلى 7 سنوات بعد التقاعد من الجيش الأمريكي.

ومن جهتها وصفت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، المصادقة على الميزانية، بأنها "إجماع قوي من الحزبين"، وقالت إن "زيادة أجور أفراد الجيش ستساعدهم في إعالة أسرهم مع تعزيز الميزة التكنولوجية لجيشنا ودعم شركائنا بما في ذلك أوكرانيا".