عضو مجلس واشنطن"تغيير اسم الشارع يشير إلى إيلاء سكان العاصمة واشنطن الأهمية للصحافة الحرة والمستقلة"

أقر مجلس واشنطن، اليوم الخميس، بالإجماع في جلسة تصويت على مشروع قانون إطلاق اسم الصحافي جمال خاشقجي على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية، "تغيير اسم الشارع يشير إلى إيلاء سكان العاصمة واشنطن الأهمية للصحافة الحرة والمستقلة"

وفي كلمة خلال التصويت، قال عضو مجلس واشنطن، بروك بينتو، إن جمال خاشقجي كان يعرف بأنه الضوء الساطع على السعودية، مشددا على أن تغيير اسم الشارع يشير إلى إيلاء سكان العاصمة واشنطن الأهمية للصحافة الحرة والمستقلة.

وأضاف أنه بحسب التنظيم الجديد سيطلق اسم “طريق جمال خاشقجي” على جزء من شارع “نيو هامبشاير” الذي تقع فيه السفارة السعودية.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.