"التزام المغرب العريق والموصول بحماية جاليته اليهودية والحفاظ على الثقافة والتاريخ والتراث اليهودي المغربي"

أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، أن "العلاقات بين اليهود والمغرب قديمة وفريدة من نوعها"، مشيرا إلى أن "إسرائيل والمغرب يمكنهما معا، تعزيز رؤية مشتركة لمنطقة سلمية ومزدهرة ومستقرة"، ومن جانبها، قالت سفيرة المغرب لدى واشنطن، جمالة العلوي إن "إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل خطوة جريئة اتخذها المغرب، قبل عام، تحت إشراف الملك محمد السادس".

وأضاف السفير الإسرائيلي، هرتسوغ أن "هذا الفصل الجديد في العلاقات الإسرائيلية المغربية أعمق بكثير من المصالح الجيوسياسية المتوافقة"، مشيرا إلى أن "العلاقات بين اليهود والمسلمين عمومًا، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تغيير قواعد اللعبة في العديد من المجالات الحيوية مثل الرعاية الصحية وتغير المناخ والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها".

واعتبرت السفيرة جمالة العلوي أن "التراث اليهودي المغربي جزء لا يتجزأ من حياة المغاربة"، مضيفة أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس لا يدخر جهدا في الحفاظ على هذا التراث المشترك" وأوضحت جمالة العلوي لأعضاء الفيدرالية اليهودية بلوس أنجلس، قبل استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية "الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في تعزيز التعايش السلمي والوئام الروحي"، مبرزة "التزام المغرب العريق والموصول بحماية جاليته اليهودية، والحفاظ على الثقافة والتاريخ والتراث اليهودي المغربي".

جاء ذلك خلال احتفال سفارتا إسرائيل والمغرب في واشنطن، بمرور عام على استئناف العلاقات بين البلدين، التي أقيمت في كانون الأول/ديسمبر من عام 2020 ، من خلال اتفاقية ثلاثية مع الولايات المتحدة.

وحضر الحفل إلى جانب سفيرة المغرب وسفير إسرائيل، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، والنائبين تيد دويتش وستيف كوهين شارك وممثلو المنظمات اليهودية بالإضافة إلى ضيوف آخرين.