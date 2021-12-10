الولايات المتحدة: عقار "إيفوشيلد" المضاد لكورونا يحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ

من المتوقع أن تتوفر الجرعات الأولى من العقار في غضون أسابيع، ويتضمن العقار تركيبة من اثنين من الأجسام المضادة

أعلنت شركة "أسترازينيكا" أن عقار "إيفوشيلد" حصل على ترخيص الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة لأغراض الوقاية قبل التعرض لوباء كورونا ومن المتوقع أن تتوفر الجرعات الأولى من العقار في غضون أسابيع، ويتضمن العقار تركيبة من اثنين من الأجسام المضادة طويلة المفعول.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية العقار تصريح الاستخدام الطارئ، لدى البالغين واليافعين من عمر 12 عاماً وأكثر وممن تبلغ أوزانهم 40 كيلوغراماً أو أكثر ويعانون من ضعف متوسط إلى شديد في المناعة نتيجة حالة صحية أو لتناولهم أدوية مثبطة للمناعة، وقد لا يكتسبون استجابة مناعة كافية للقاح المضاد للوباء، إضافة إلى الذين لا ينصح بتطعيمهم باللقاح المضاد لوباء كورونا.

ويشترط في الراغبين في الحصول على العقار ألا يكونوا مصابين حالياً بفيروس كورونا، أو خالطوا مؤخراً شخصاً مصاباً بالفيروس.

وكانت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية قد أوضحت أن عقار "إيفوشيلد" أظهرت انخفاضاً ملموساً (بنسبة 77 في المئة في التحليل الأولي، وبنسبة 83 في المئة في التحليل المتوسط على مدار ستة أشهر) في مخاطر الإصابة بأعراض الوباء مقارنة مع العلاج الوهمي، مع الاستمرار بتوفير الحماية من الفيروس لمدة ستة أشهر على الأقل.