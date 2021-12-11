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70 قتيلا على الأقل في عواصف تجتاح الولايات المتحدة

i24NEWS - AFP

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رجل ينظر الى امواج البحر الهائج في يوم عاصف في بلاكبوول شمال غرب انكلترا في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2014
Oli Scarf (AFP/Archive)رجل ينظر الى امواج البحر الهائج في يوم عاصف في بلاكبوول شمال غرب انكلترا في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2014

في نفس الليلة اجتاحت عاصفة مستودعا كبيرا لشركة أمازون في ولاية إيلينوي كان بداخله قرابة مئة موظف

لقى 70 شخصا على الأقل حتفهم في كنتاكي بعدما اجتاحت أعاصير الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة وتسبب بتدمير جزء من مدينة، حسبما أعلن حاكم الولاية للصحافيين، في وقت عاثت عواصف أخرى دمارا في مساحات واسعة من البلاد.

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ولحقت أضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي من جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق، والرياح المرافقة له والتي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر، وفق الحاكم آندي بيشير.

وفي نفس الليلة اجتاحت عاصفة مستودعا كبيرا لشركة أمازون في ولاية إيلينوي كان بداخله قرابة مئة موظف، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال بيشير "أخشى أن يكون قد قتل أكثر من 50 شخصا في كنتاكي، ربما ما بين 70 و100، الأمر مروّع"، مضيفا بأن الإعصار هو "الأشد في تاريخ كنتاكي".

وأوضح أن سقفا انهار في مصنع للشموع متسببا ب"خسائر بشرية كبيرة" في مدينة مايفيلد.

وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة فيما تناثرت قضبان الحديد الملتوية والأشجار المقتلعة وحجارة الطوب في الشوارع تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة.

وأكد بيشير أنه "قبل منتصف الليل أَعلنتُ حالة طوارئ"، ونُشر العشرات من عناصر البحث والانقاذ نشروا في وقت لا تزال الولاية تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي.