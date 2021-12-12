حصيلة ضحايا الإعصار في الولايات المتحدة تتجاوز ال 100 قتيل: "الأسوأ في تاريخ البلاد"

قال المتحدث باسم أمازون ريتشارد روكا إن "سلامة ورفاه موظفينا وشركائنا أولويتنا القصوى الآن"

أوضحت حصيلة جديدة ارتفاع عدد ضحايا الإعصار الذي ضرب الولايات المتحدة الى أكثر من 100 شخص، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق النشر في موقع N12. واستهدفت الكارثة بشكل خاص مصنع الشموع في مايفيلد الذي عمل فيه المئات من العمال أثناء حدوث الإعصار. وأعلن حاكم ولاية كنتاكي عن حالة الطوارئ في الولاية التي شهدت "أسوأ إعصار في تاريخ البلاد" وفق تعبيره.

وقضى ستة أشخاص على الأقل في إيلينوي جراء انهيار مستودع لشركة أمازون، اشتمل بداخله على قرابة مئة موظف.

واعتبر بايدن السبت أن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في الولايات المتحدة تشكل "مأساة تفوق التصور".

وأوضح عبر تويتر أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفا "نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين". وقال بايدن لاحقا في تعليقات تلفزيونيّة "إنّها مأساة. ولا زلنا حتّى الآن لا نعرف عدد الخسائر في الأرواح والنطاق الكامل للأضرار"، متعهدا إرسال مساعدات فدراليّة إلى الولايات حيث تسبّبت العواصف بأضرار.

كما أوضح بايدن أنه من الممكن أن تعلن ولايات إضافية حالة الطوارئ إذا اقتضت الحاجة. واعتبر الرئيس الأميركي أنّ التغيّر المناخي يجعل الطقس "أكثر حدّة"، من دون أن يُحدّد الصلة المباشرة بين تغيّر المناخ والكارثة التي حلّت بالبلاد مساء الجمعة.

وقال "الحقيقة هي أنّنا جميعا نعلم بأنّ كلّ شيء يكون أكثر حدّة عندما يكون المناخ دافئا، كلّ شيء".

وبذل مئات المسؤولين جهودا طوال الليل حتى ساعة مبكرة السبت لإنقاذ الموظفين في المنشأة في إيلينوي والتي سُوي ثلثها بالأرض. وكان الموظفون في دوام ليلي لتسليم طلبيات قبل أعياد الميلاد.

وتخوفت وكالة كولينسفيل لإدارة حالات الطوارئ من "خسائر بشرية كبيرة" مع "العديد من الاشخاص العالقين في مستودع أمازون". وفي بيان ارسل إلى وسائل إعلام محلية قال المتحدث باسم أمازون ريتشارد روكا إن "سلامة ورفاه موظفينا وشركائنا أولويتنا القصوى الآن. ندرس الوضع وسنشارك معلومات إضافية عند ورودها".

وحذر علماء من أن التغير المناخي يزيد شدة العواصف ووتيرتها، ما يمثل تهديدا متزايدا لمناطق تشهد أصلا ظروفا مناخية قاسية. وكان أطول إعصار أميركي تم تتبعه هو عاصفة امتدت 219 ميلاً في ولاية ميسوري عام 1925. وحصد أرواح 695 شخصًا.