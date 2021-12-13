رئيس الولايات المتحدة يعلن ولاية"كنتاكي" منطقة منكوبة جراء الأعاصير

"هذه كانت أكثر الأعاصير تدميرا في تاريخ الولاية وأنه حتى المباني الأكثر ثباتا من الفولاذ والطوب سويت بالأرض"

أعلن رئيس الولياات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، صباح الإثنين، ولاية كنتاكي "منطقة كوارث جراء الأعاصير التي أودت بحياة ما لا يقل عن 80 شخصا، في ما فتحت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية الأمريكية الملاجئ وأرسلت فرقا وإمدادات من الوجبات والمياه.

وكان حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، قد قال في وقت سابق إن "ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم في ولايته وأن عدد القتلى في النهاية سيتجاوز 100 ولكن يحدوه أمل في حدوث بعض المعجزات على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة منذ العثور على أي شخص على قيد الحياة تحت الأنقاض"

وأشار بشير إلى أن "هذه كانت أكثر الأعاصير تدميرا في تاريخ الولاية وأنه حتى المباني الأكثر ثباتا من الفولاذ والطوب سويت بالأرض"

وانتقل أكثر من 300 من أفراد الحرس الوطني من منزل إلى آخر وقاموا برفع الأنقاض. وعملت فرق على توزيع المياه ومولدات الكهرباء.

وفي السياق أعلن مسؤول في الشركة المالكة عن مقتل 8 أشخاص وفقدان 8 آخرين من عمال مصنع لإنتاج الشموع في مدينة مايفيلد بولاية كينتاكي جراء موجة الأعاصير القوية التي ضربت مؤخرا الولايات المتحدة.