ترامب يقوم بـ "جولة تاريخية" في أربع مدن أمريكية وينتقد بايدن ويلمح لخوض سباق 2024

استطلاع:"ترامب هو المرشح الأول المحتمل لانتخابات 2024 بنسبة 67 في المئة بينما بنس 9 في المئة"

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالند ترامب غريمه الديمقراطي جو بايدن، بأنه” أشبه بسفينة يقودها الرئيس السابق باراك أوباما" مشيرا إلى احتمال ترشحه لانتخابات 2024،"قلت بصوت عال وواضح. فزنا في المرة الأولى، والثانية ويبدو أنه قد يتعين علينا التفكير بقوة في الفوز للمرة الثالثة".

وأظهر استطلاع للرأي لجامعة هارفارد الأمريكية قبل أيام حول الاحتمالات الخاصة بانتخابات 2024 أن ترامب هو المرشح الأول المحتمل لتلك الانتخابات بنسبة 67 في المئة بينما بنس 9 في المئة، أما في حالة عدم ترشح ترامب فإن نسبة مايك بنس ترتفع إلى 30 في المئة.

جاءت تصريحات ترامب في تجمع انتخابي بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا،"قلت بصوت عالٍ وواضح. فزنا في المرة الأولى، وفي المرة الثانية فزنا بفارق أكبر. ويبدو أنه قد يتعين علينا التفكير بقوة في الفوز للمرة الثالثة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تجمع آلاف الأشخاص في الحشد، إلا أن نسبة المشاركة كانت أقل من المتوقع للحدث الذي يعد جزءًا من "جولة تاريخية" في أربع مدن إلى جانب مذيع شبكة "فوكس نيوز" بيل أورايلي.

وأضافت الصحيفة أن ممثلي ترامب توقعوا في وقت سابق نفاد التذاكر لذلك التجمع، لكن سعر التذكرة انخفض صباح الأحد، من 100 دولار إلى 40 دولارًا.

تأتي تصريحات ترامب بشأن ترشحه في الوقت الذي أثار فيه نائبه مايك بنس أيضا، تكهنات بشأن خوضه الانتخابات الرئاسية في 2024 وقال بنس:” يمكنني أن أخبركم بصراحة في عام 2023، سأفعل أنا وعائلتي ما فعلناه دائمًا. سنفكر، وسنصلي ونحدد المكان الذي قد نخدم فيه بشكل أفضل، وسنذهب إلى حيث تكون فيه الحاجة إلينا“.

وسبق أن قال نائب الرئيس السابق إنه تحدث مع ترامب "عدة مرات" منذ ترك منصبه في بداية العام، لكن التكهنات حول الخلاف بين الرجلين تواصلت، حيث أصدر الرئيس السابق عدة تصريحات ينتقد فيها قيادة نائبه السابق، والذي كان بحكم منصبه رئيسا لمجلس الشيوخ، جلسة المصادقة على نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية والتي أسفرت عن هزيمة ترامب.