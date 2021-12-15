البحرية الأميركية: سلاح الليزر الجديد تم اختباره في خليج عدن وقادر على تدمير الطائرات والزوارق المسيرة

استخدمت بورتلاند الليزر في اختبار سابق لإسقاط طائرة مسيرة، في مايو/أيار 2020

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن اختبارها لسلاح الليزر الجديد في منطقة خليج عدن، مشيرة إلى أنه "قادر على تدمير أنواع مختلفة من الأهداف المعادية بينها الطائرات المسيرة الدرونز و الزوارق المسيرة المفخخة التي نشرها الحوثيون في البحر الأحمر".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن "السلاح الجديد تحمله السفينة الحربية ’يو إس إس بورتلاند’ و قامت بإجراء الاختباره في نطاق عمل الأسطول الخامس الأمريكي، أمس الثلاثاء، نحو أحد الأهداف الذي تم تدميره بنجاح، في خليج عدن"

وقالت البحرية الأمريكية في بيان عقب الاختبار إنه "اشتبك بنجاح" مع الهدف. واستخدمت بورتلاند الليزر في اختبار سابق لإسقاط طائرة مسيرة، في مايو/أيار 2020.

يشار إلى أن خليج عدن يقع على طول الساحل الجنوبي لليمن، والذي سقط في دوامة حرب أهلية عقب استيلاء الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء في عام 2014.