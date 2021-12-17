دونالد ترامب: "اليهود الأمريكيون لا يحبون إسرائيل ولا يحفلون بها"

ترامب:"كثير من الأصدقاء اليهود لديهم حب كبير لإسرائيل، لكنه تضاءل على مر السنين في الولايات المتحدة".

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة أذيعت مؤخرًا، للمراسل الصحفي إسرائيلي باراك رافيد، إن "اليهود الأمريكيين لا يحبون إسرائيل ولا يهتمون بها" وأضاف "أقول لكم إن المسيحيين الإنجيليين يحبون إسرائيل أكثر من اليهود في هذا البلد".

وأكد ترامب كلامه في مقابلة مع باراك رافيد "هناك أناس في هذا البلد من اليهود ولم يعودوا يحبون إسرائيل" وبث باراك رافيد مقتطفات من مقابلة له مع ترامب في حلقة جديدة من The Unholy: يهوديان في البودكاست الإخباري، والذي تم بثه يوم الجمعة.

وقال دونالد ترامب أيضًا إنه عندما نشأ في نيويورك، كان والده فريد، وهو مطور عقاري، "قريبًا جدًا من الكثير من اليهود، لأنه كان له عقارات في بروكلين وكوينز".

وقال ترامب: "كثير من الأصدقاء اليهود لديهم حب كبير لإسرائيل، لكنه تضاءل على مر السنين في الولايات المتحدة". وتابع"يجب أن أكون صادقًا، إن أمرا خطيرا للغاية يحدث، في السابق، كانت لإسرائيل سلطة مطلقة على الكونغرس، واليوم أعتقد أن الأمر عكس ذلك تمامًا"

وذكَّر ترامب المراسل بقوله: "أعني ، أنتم تتابعون النيويورك تايمز، ونيويورك تايمز تكره إسرائيل، إنها تكرههم. واليهود هم من يديرون نيويورك تايمز، عائلة سولزبرغر".