البنتاغون: الضربات الجوية الأمريكية "تعتريها الشوائب"

ضعف لقطات المراقبة وعدم كفايتها غالبا ما يؤديان إلى إخفاقات ينتج عنها سقوط قتلى من خارج نطاق الاستهداف

كشفت وثائق جديدة للبنتاغون أن الضربات الجوية الأمريكية التي نفذت في الشرق الأوسط "مليئة بالشوائب الاستخبارية" وأوقعت آلاف القتلى المدنيين، بينهم أطفال كثر، وفق ما أفادت السبت صحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن الحديث يدور عن 1300 تقرير يتصدى للخسائر في صفوف المدنيين على نحو يقوّض ما تروّج له الحكومة عن حرب تُخاض بالقنابل الدقيقة. وكشف التقرير الصحفي عن حقيقة أن "التعهدات بالشفافية والمساءلة بقيت غالبا من دون تنفيذ" مشيرة الى أنه "لم يخلص سجل واحد حتى الى ارتكاب خطأ أو إلى إجراء تأديبي"، بالاستناد الى النصف الأول من الوثائق.

وفي إحدى العمليات التي تتناولها الوثائق فقد أسفرت ضربات جوية نفذتها قوات خاصة أمريكية في 19 تموز/يوليو 2016 عن مقتل 120 مدنياً في الوقت الذي استقر رأي المخابرات الأمريكية فيه على أنها ثلاث مناطق في شمال سوريا يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية للتحضير لعملياته.

وفي موقع آخر نفّذت ضربة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في منطقة الرمادي في العراق بعد رصد رجل وهو يجرّ "غرضا مجهولا وثقيلا" إلى موقع تابع لتنظيم الدولة الإسلامية، ليتبين لاحقا بعد التحقيق أن الغرض المدفوع كان طفلا قُتل في غارة.

وأشار التقرير إلى أن ضعف لقطات المراقبة وعدم كفايتها غالبا ما يؤديان إلى إخفاقات ينتج عنها سقوط قتلى من خارج نطاق الاستهداف.

واللافت أن الولايات المتحدة تبنت منهج الضربات الجوية في الشرق الأوسط على نحو متزايد في السنوات الأخيرة من ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما، على وقع تراجع التأييد الشعبي للحروب البرية التي تتورط فيها الولايات المتحدة.

ويسند الى اوباما قوله إن "الحملات الجوية هي الأكثر دقة في التاريخ وهي قادرة على تقليص عدد القتلى في صفوف المدنيين الى الحد الأدنى." لكن القوات الأميركية نفّذت في خمس سنوات أكثر من 50 ألف ضربة جوية في أفغانستان والعراق وسوريا، وفق التقرير.

ويذكر أن الولايات المتحدة تراجعت عن مزاعم تدميرها لسيارة "كانت محملة بالقنابل" بواسطة طائرة بلا طيار، في أحد شوارع كابول في آب/أغسطس المنصرم، بعد أن تبين لاحقا أن ضحايا الضربة كانوا عشرة أفراد من عائلة واحدة.

ويشير التقرير إلى أن عدد متلقي التعويضات المالية من المدنيين الناجين من ضربات أمريكية لا يعدو 12 شخصاً في حين أنهم كثر.

وصرح المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى الكابتن بيل أوربان للصحيفة أنه "حتى مع أفضل تكنولوجيا في العالم، تقع أخطاء، سواء بناء على معلومات ناقصة أو سوء تفسير للمعلومات المتوفرة. نحن نحاول التعلم من هذه الأخطاء". وتابع "نعمل بجد لتجنّب أضرار كهذه. ونجري تحقيقا في كل حالة ذات صدقية. ونأسف لكل الخسائر في أرواح الأبرياء".