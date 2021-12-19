تفشي اصابات كورونا بالقنصلية الاسرائيلية في نيويورك

سجل في القنصلية 12 اصابة من بينهم القنصل الجديد آسف زامير ومساعدته

افاد موقع "واينت" الاخباري ان القنصل الاسرائيلي في نيويورك و12 عاملين آخرين في القنصلية اصيبوا بفيروس كورونا، وبحسب التقرير فان في المبنى الذي تقع فيه مكاتب القنصلية الاسرائيلية، البعثة الاسرائيلية بالامم المتحدة، قسم المشتريات التابع لوزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد الاسرائيليتين تم رصد تفشي للفيروس.

من بين المصابين القنصل الجديد آسف زامير ومساعدته، وفي اعقاب تفشي الفيروس بالمبنى ، سيتم العمل ابتداء من يوم غد بنظام الكبسولات على الاقل مدة اسبوع.

وتلقى العاملون في المبنى صباح اليوم تبليغا من الادارة مفاده :"نحن نطلعكم ان آسف زامير مصاب بفيروس كورونا. التعليمات لمن تواصل مع مصاب: المتطعم بثلاث جرعات/او جرعتين ولم يمر على الجرعة الثانية نصف عام منذ تلقيها، لا حاجة لاجراءه فحوصات ويمكنه العمل بصورة عادية. والغير متطعم بحسب ما ورد اعلاه يجب عليه اجراءه فحص pcr، وفي حال حصل على نتيجة سلبية يعود للعمل، وعليه ان يجري كل يومين فحصا سريعا. والغير متطعم بتاتا وانكشف امام مصاب سيدخل حجرا صحيا لمدة سبعة ايام".

وروى موظفون اسرائيليون يعملون في المبنى للموقع انه "هناك الكثير من الاصابات، نحن بحالة جنون ونخشى الوصول الى المكاتب" وبحسبهم "الوضع في القنصلية هو مثال يستعرض لما يحدث في مدينة نيويورك كلها، وانها على ما يبدو على وشك تفشي للمتحور اوميكرون .