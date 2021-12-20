تشيلي :اليساري غابريال بوريك يحقق فوزا كبيرا ويصبح رئيسا جديدا للبلاد

تعهد بوريك، خلال خطابه الأول أمام حشد من عشرات آلاف الأشخاص، بـ”مزيد من الحقوق الاجتماعية”

انتُخب مرشح اليسار التقدمي، غابريال بوريك، أمس الأحد، رئيسا لتشيلي، بعد أن حصد 56 في المئة من الأصوات مقابل 44 في المئة لمنافسه اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست، بعد فرز أكثر من 99 في المئة من مراكز الاقتراع، وتعهد بـ”مزيد من الحقوق الاجتماعية”.

و تعهد بوريك، خلال خطابه الأول أمام حشد من عشرات آلاف الأشخاص، الذين حضروا للاستماع إليه بعد فوزه بـالإبقاء على “المسؤولية المالية" مضيفا “سيكون هناك مزيد من الحقوق الاجتماعية” لكن من خلال الحفاظ على “المسؤولية المالية”.

وأكد أنه “سنفعل ذلك لحماية اقتصادنا الكلي، وسنقوم به بشكل جيد… لتحسين المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية”.

وحقق الائتلاف اليساري الذي ينتمي إليه الحزب الشيوعي انتصارا ساحقا في هذه المواجهة الانتخابية غير المسبوقة منذ العودة إلى الديموقراطية في عام 1990 بين مرشحين لديهما مشاريع اجتماعية متعارضة تماما.

وأعلن بوريك، النائب منذ 2014 الذي يقود ائتلافا يساريا مع الحزب الاشتراكي، أنه مرشح التغيير والوريث السياسي لحركة 2019 التي طالبت بمزيد من العدالة الاجتماعية في الدولة الأقل مساواة بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.