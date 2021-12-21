رئيسة مجلس النواب الأمريكي: الكونغرس سيعد “حدثا كبيرا” لإحياء ذكرى اقتحام الكابيتول

بحضور المشرعين الذين يتذكرون الهجوم في حلقة نقاش مع المؤرخين ووقفة صلاة يوم 6 يناير /كانون الثاني الوشيك

أفادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الكونغرس سيعقد “حدثا كبيرا” لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول من قبل الآلاف من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، يوم 6 يناير/كانون الثاني الوشيك.

وسيشمل الحدث المشرعين الذين يتذكرون الهجوم، وحلقة نقاش مع المؤرخين، ووقفة صلاة مسائية، بحسب صحيفة “نيويورك ديلي نيوز”.

وفي رسالة تضم أربع فقرات، وصفت بيلوسي الحدث بأنه “إحياء رسمي لذكرى” محاولة المتطرفين الموالين لترامب قلب فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2020.