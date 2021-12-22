إدارة الغذاء والدواء الأمريكي تجيز الحبوب المضادة لكورونا من شركة "فايزر"

"يجب أن يكون الوصول إلى الحبوب المتوفرة في الصيدليات أسهل بكثير من الوصول إلى علاجات الأجسام المضادة"

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الأربعاء، باستخدام الحبوب المضادة لوباء كورونا من شركة فايزر للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا وأكثر، وقالت إن الحبوب "سيسمح للملايين بالوصول إليها وسيبدأ توفير هذا الدواء في الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري".

وشددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أنها يجب أن تكمل اللقاحات بدلاً من أن تحل محلها، والتي تظل أداة المواجهة ضد الوباء، وقالت "يجب أن يكون الوصول إلى الحبوب المتوفرة في الصيدليات أسهل بكثير من الوصول إلى علاجات الأجسام المضادة الاصطناعية، والتي تتطلب الحقن بالتنقيط في المستشفيات أو المراكز المتخصصة"

ويتكون "باكسلوفيد" من مزيج من حبتين تم تناولهما على مدار خمسة أيام وقد ثبت في تجربة سريرية لـ 2200 شخص أنها آمنة وتقليل مخاطر دخول المستشفى والوفيات بين الأشخاص المعرضين للخطر بنسبة 88 في المئة عند تناولها في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض.

وقالت عالمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، باتريسيا كافازوني، في بيان: " اليوم يقدم أول علاج لـوباء كورونا على شكل حبوب تؤخذ عن طريق الفم - وهي خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة هذا الوباء العالمي". وأضافت: "هذا العلاج المذهل، الذي ثبت أنه يقلل بشكل كبير من حالات دخول المستشفى والوفيات ويمكن تناوله في المنزل، سيغير الطريقة التي نتعامل بها مع الوباء، ونأمل أن يساعد في تقليل بعض الضغوط الكبيرة التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية والمستشفيات لدينا".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فايز" ألبرت بورلا ، إن "هذا العلاج المبتكر، الذي ثبت أنه يقلل بشكل كبير من حالات دخول المستشفى والوفيات ويمكن الخضوع له في المنزل، سيغير الطريقة التي نعالج بها كوفيد-19" وا

وكانت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، قد سمحت الأسبوع المنصرم للدول الأعضاء باستخدام علاج فايزر المضاد لكورونا قبل الموافقة الرسمية، كإجراء طارئ للحد من الموجة التي يغذيها المتحور"أوميكرون"