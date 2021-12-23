بايدن نحو رئاسة ثانية بحال رشح ترامب نفسه لانتخابات 2024

بايدن: بالطبع. لمَ لا أترشّح في مواجهة دونالد ترامب إذا كان هو مرشّحًا؟ إنّ ذلك سيزيد من فرص ترشّحي

أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّه بحال شعر أن صحته جيدة فإنه سيفكر في خوض غمار الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية، مؤكداً أنه سيكون أكثر إصرارًا على الترشّح لولاية ثانية في حال قرّر الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب خوض الانتخابات الرئاسيّة لعام 2024، واعتبر أن "ذلك سيزيد من فرص ترشّحي".

وأدلى الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا بأقواله لقناة إيه بي سي في مقابلة تم بثها مساء الأربعاء. وأكد بايدن أنه سيترشّح لإعادة انتخابه، بحال شعر أنه يتمتع بصحة جيدة فقد قال "أنا شخص يحترم القدر كثيرًا (...) إذا كنتُ أتمتّع بالصحّة التي أنعم بها الآن، إذا كنتُ بصحّة جيّدة، فسأترشّح مجدّدًا".

وردًا على سؤال "ماذا لو كان ذلك يعني أنّه سيتعيّن عليك مواجهة دونالد ترامب (75 عامًا) مرّة أخرى؟" أجاب بايدن "بالطبع. لمَ لا أترشّح في مواجهة دونالد ترامب إذا كان هو مرشّحًا؟ إنّ ذلك سيزيد من فرص ترشّحي".

وتأتي تصريحات بايدن على خلفية إعلان ترامب عقده مؤتمرًا صحافيًا في 6 كانون الثاني/يناير المقبل، في الذكرى الأولى لهجوم أنصاره على مقرّ الكابيتول، وهو كان لمّح في الأشهر الأخيرة إلى أنّه قد يترشّح لولاية أخرى.

ويُثير تقدّم بايدن في السنّ تكهّنات بشأن نواياه في 2024. وبينما كان يُنظر في بادئ الأمر إلى نائبته كامالا هاريس على أنّها وريثته الطبيعيّة، تتردّد شائعات في واشنطن حول علاقتها بالرئيس ومستقبلها السياسي.

واعتبر كثير من المعلّقين أنّ هاريس التي لا تتمتّع بشعبيّة كبيرة، قد لا تدخل البيت الأبيض مجدّدًا إذا اختار بايدن عدم الترشّح مرّة أخرى.