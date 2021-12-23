إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استخدام دواء "ميرك" المضاد لكورونا

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، استخدام دواء "ميرك" المضاد لوباء كورونا

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، استخدام دواء "ميرك" المضاد لوباء كورونا وكانت قد منحت أمس الأربعاء، شركة فايزر للأدوية، ترخيص الاستخدام الطارئ لأول علاج لوباء كورونا يؤخذ عن طريق الفم.

وقالت شركة "فايزر" إن حبوبها هي أول علاج منزلي لوباء كورونا، ومن المتوقع أن يصبح أداة مهمة في مكافحة الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" عن وباء كورونا، حسبما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأضاف المسئولون المطلعون على هذا الأمر - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الحبوب ستشمل عقار باكسلوفيد من فايزر ومولنوبيرافير من شركة ميرك بهدف علاج مرضى كوفيد-19 ذوي الأعراض الحرجة.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بجرعات معززة من لقاحى فايزر وموديرنا المضادين لوباء كورونا، وذلك لكل من يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ممن يعتبرون بالفعل محصنين بشكل كامل.

وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذه الخطوة سوف تُكسب العديد من الأمريكيين حماية إضافية قبل زيادة حالات الإصابة المحتملة في الشتاء.