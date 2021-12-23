ولاية إلينوي تسحب استثماراتها من شركة "يونيليفر" بسبب مقاطعة "بن آند جيري" لإسرائيل

بينيت "وقف بيع الآيس كريم في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية، والقدس الشرقية، سيكون لها "تداعيات خطيرة"

صوت مجلس سياسة الاستثمار في ولاية إلينوي (غرب الولايات المتحدة)، على عدم حيازة أسهم "يونيليفر"، ليتم إضافتها إلى قائمة "الكيانات المحظورة" في الولاية، أمس الأربعاء، بسبب قرار الشركة وقف بيع مثلجات "بن آند جيري" لإسرائيل، في وقت مبكر من صيف هذا العام، لتصبح الولاية الأمريكية الخامسة التي تقاطع شركة "يونيليفر".

وكانت إلينوي أول ولاية، في الولايات المتحدة، تصادق على قانون يعاقب على مقاطعة إسرائيل، عام 2015، والذي "يتطلب إنشاء قائمة سوداء تديرها الدولة للشركات الأجنبية التي تقاطع إسرائيل"، بالإضافة إلى "إجبار صندوق معاشات الدولة على سحب الاستثمارات من تلك الشركات وحظر الاستثمار فيها".

وكانت شركة "بن آند جيري"، قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي، "نعتقد أن بيع آيس كريم بين آند جيري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قيمنا"، فيما لم يرد أي رد حول الأمر من قبل ممثلي شركة "يونيليفر" بخصوص ما قررته ولاية إلينوي.

وحذت حوالي 33 دولة حذو ولاية إلينوي، وأقرت قوانين مماثلة، تُعرف باسم "قوانين مكافحة المقاطعة"، في إشارة إلى "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تسعى للضغط على إسرائيل".

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في شهر تموز/ يوليو الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة "يونيليفر"، آلان جوب، من أن مخططات شركة "بين آند جيري" لوقف بيع الآيس كريم في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية، والقدس الشرقية، سيكون لها "تداعيات خطيرة، قانونية وغيرها".