الرئيس الأمريكي يوقع قانونا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني

أقر الكونغرس الإجراء هذا الشهر بعد أن اتفق الأعضاء على حل وسط يقضي على جوانب اختلاف بين مشروعات قوانين

وقع الرئيس الأمريكي حو بادين، اليوم الخميس، على مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمالة القسرية، ليتحول إلى قانون، وأقر الكونغرس الإجراء هذا الشهر بعد أن اتفق الأعضاء على حل وسط يقضي على جوانب اختلاف بين مشروعات قوانين مقدمة في مجلسي النواب والشيوخ، بحسب ما أفاد به البيت الأبيض.

ويأتي هذا التشريع، الذي حصل على موافقة نهائية من الكونغرس يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في إطار رد واشنطن على معاملة الصين لأقلية الويغور المسلمة.

ويبقي التشريع التوافقي على بند يضع افتراضا بأن جميع البضائع القادمة من إقليم شينجيانغ تم صنعها بالسخرة، من أجل حظر مثل هذه الواردات. وأقامت الحكومة الصينية في الإقليم شبكة معسكرات احتجاز للويغور وأقليات إسلامية أخرى.

وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو، مقترح مشروع القانون، في بيان: "هذا هو الإجراء الأكثر أهمية وتأثيرًا الذي اتخذته الولايات المتحدة حتى الآن لمحاسبة الحزب الشيوعي الصيني على استخدامه للسخرة".

وأعربت بعض الشركات الأمريكية عن عدم ارتياحها لقانون الأويغور لمنع العمل الجبري، الذي يحظر استيراد جميع السلع من المنطقة ما لم تقدم الشركات دليلًا يمكن التحقق منه على أن الإنتاج لا ينطوي على عمل قسري.

ما يقدر بنحو 20 في المئة من الملابس الجاهزة المستوردة إلى الولايات المتحدة كل عام تشمل بعض القطن من شينجيانغ.

وتنفي الصين حدوث انتهاكات في شينجيانغ، التي تزود العالم بكمية كبيرة من المواد اللازمة للألواح الشمسية، لكن الحكومة الأمريكية وكثيرا من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين تنفذ إبادة جماعية هناك.