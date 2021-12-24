الولايات المتحدة: "تهريب إيران الأسلحة إلى الحوثيين ودعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط يهددان الأمن الدولي والإقليمي"

"المزيد من القتال سواء في مأرب أو في أي مكان آخر، لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة"

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم الجمعة،، التزام بلاده بـ"التصدي لتهديدات إيران"، محذرا من أن "دعم طهران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وتهريبها الأسلحة إلى الحوثيين يهددان الأمن الدولي والإقليمي، ويمثل انتهاكاً صارخاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ".

وأضاف برايس، في بيان، على حسابه الرسمي في تويتر، أن "الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية صادر في 20 ديسمبر الجاري، ما يزيد على 1400 بندقية هجومية من طراز إيه كي-47، و226 ألفاً و600 طلقة ذخيرة على متن سفينة قادمة من إيران"، مشيرا إلى أن "السفينة كانت تبحر في مسار يُستخدم عادة لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن".

وأوضح برايس أن "التدفقات غير المشروعة للأسلحة إلى اليمن أدى إلى تمكين هجوم الحوثيين الوحشي على مأرب، ما زاد من معاناة المدنيين"، مضيفاً أن "المزيد من القتال سواء في مأرب أو في أي مكان آخر، لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة".

وشددت واشنطن على أن "الإدارة الأمريكية ملتزمة بالتصدي لهذا التهديد الإيراني"، لافتا إلى أن "القوات الأمريكية صادرت عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وآلاف البنادق الهجومية، ومئات المدافع الرشاشة، وقاذفات القنابل الصاروخية من سفن مماثلة في أيار/مايو وشباط/فبراير من العام الجاري".