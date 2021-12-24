الولايات المتحدة: اعادة فتح الحدود أمام المسافرين من 8 دول أفريقية في 31 ديسمبر الجاري

بيان:"المسافرين الدوليين من هذه البلدان لن يكون لهم تأثير كبير على عدد الحالات في الولايات المتحدة"

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سترفع في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري القيود عن الرحلات من ثماني دول في جنوب القارة الإفريقية (بوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي) جراء تفشي المتحور "أوميكرون".

وأكد البيت الأبيض، في بيان، أن "سببين أساسيين" وراء قررا رفع القيود، أولها ملاحظة أن "اللقاحات الحالية تحمي بشكل فعال من شكل خطير من وباء كورونا مرتبط بالمتحور "أوميكرون" خاصة بعد جرعة معززة" وثانيا أن "المسافرين الدوليين من هذه البلدان لن يكون لهم تأثير كبير على عدد الحالات في الولايات المتحدة" ، الآن بعد أن أصبح المتحور "أوميكرون" موجودا على نطاق واسع في البلاد.

أثار تنفيذ قيود السفر هذه ثم الحفاظ عليها ، التي تؤثر فقط على جنوب إفريقيا حيث انتشر البديل الجديد بسرعة عالية في جميع أنحاء العالم ، الكثير من الانتقادات من إدارة بايدن.