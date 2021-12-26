البرازيل: انهيار سد جراء أمطار غزيرة بشمال شرق البلاد وتوقعات بفيضانات عارمة

اضطرت السلطات إلى إجلاء السكان المعرضين للخطر على امتداد النهر، لا سيما في بلدة إيتامبي.

أفادت السلطات المحلية في البرازيل، اليوم الأحد، أن سداً انهار في ولاية باهيا بشمال شرق البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع، مما أدى إلى غمر أنهار محلية ممتلئة بالفعل، وهو ما ينذر بوقوع فيضانات عارمة.

ولم ترد تقارير عن سقوط وفيات أو مصابين أو أضرار جسيمة رغم أن تفاصيل الحادث لا تزال محدودة.

وكتب مجلس بلدية إيتامبي على حسابه الرسمي في "أنستغرام": "انهار سد وراءه كمية كبيرة من المياه، ومن المتوقع أن تشهد بلدية إيتامبي فيضانا قوياً".وأضاف: "يتعين على جميع السكان إخلاء أطراف نهر فيروجا بشكل عاجل".

ويقع سد "إيجوا" بالقرب من مدينة فيتوريا دا كونكيستا في جنوب باهيا، واضطرت السلطات إلى إجلاء السكان المعرضين للخطر على امتداد النهر، لا سيما في بلدة إيتامبي.