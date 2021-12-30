ادانة معاونة الملياردير الامريكي الراحل ابستين بتهمة الاتجار بالجنس

البريطانية غيلاين ماكسويل ادينت بخمس تهم من ست تهم وجهت ضدها اخطرها "الاتجار بالجنس"

أدانت هيئة محلفين امريكية سيدة المجتمع البريطانية غيلاين ماكسويل بتهمة تجنيد فتيات صغيرات وتهيئتهن حتى يتم الاعتداء عليهن جنسيا من قبل رجل الاعمال الامريكي الراحل الملياردير جيفري ابستين.

الهيئة أدانت ماكسويل بخمس تهم من بين ست تهم كانت موجهة ضدها، من أخطرها كان استغلال فتيات قاصرات للاتجار بالجنس، ومن المتوقع ان تقضي ماكسويل (60 عاما) بقية عمرها في السجن، حيث تبلغ عقوبة التآمر لاستخدام قاصرات بالجنس 40 عاما كحد أقصي في حين أن باقي التهم تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

وجلست معاونة ابستين وابنة قطب الصحافة البريطاني الراحل ماكسويل في قاعة المحكمة دون أن تظهر عليها ردات فعل، وكانت تخلع قناعها الواقي ببطء لشرب الماء، في حين تلت القاضية أليسون ناثان ما توصلت اليه هيئة المحلفين بالنسبة الى التهم الست.

وقدمت ناثان "شكرها الصادق" لأعضاء هيئة المحلفين على عملهم، مضيفة أنهم خدموا "باجتهاد". ولم تحدد القاضية موعد جلسة النطق بالحكم عليها.وزعمت اثنتان من ضحايا إبستين أنهما كانتا في الرابعة عشرة عندما عملت ماكسويل على تهيئتهما للعناية به وتدليكه قبل أن ينتهي الأمر باعتداء جنسي من قبله.