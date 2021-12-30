اعتقال امريكي وهو بطريقة لقتل بايدن واوباما ومؤسس فيسبوك

الامريكي وصف الشخصيات الامريكية بانها "شخصيات شريرة" يريد اغتيالها

افادت وسائل اعلامية امريكية صباح اليوم ان الشاب كواتشوا بريليون سون ذي الـ25 عاما من كاليفورنيا، اعتقل قبل اسبوع في ولاية أيوا في الولايات المتحدة وهو في طريقه الى واشنطن العاصمة لاغتيال الرئيس الامريكي جو بايدن، كبير المستشارين الطبيين للادارة الامريكية د. انتوني باوتشو، الرئيس السابق باراك اوباما ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ والرئيس السابق بيل كلينتون وغيرهم.

وبحسب موقع msn الامريكي كان بحوزة شيونغ بندقية عسكرية من طراز M-16 ، مخزن رصاص، خراطيش كثيرة، والعديد من الحبوب والاطقم الطبية، بحسب وكيل الخدمة السرية جستين لارسن لصحيفة "تايمز"، كواتشوا سافر من منزلة بالقرب من ساكرمنتو، في كاليفورنيا منذ 18 كانون أول/ديسمبر "بغرض السفر بصورة مباشرة الى البيت الابيض، لقتل شخصيات في السلطة".

وفي حديثه مع المحققين قال ان "سيعمل ما يجب القيام به" بهدف قتل قادة الادارة الموجودين في "قائمة الاغتيال" الخاصة وهم "شخصيات شريرة كان ينوي قتلهم" وهو الان قيد الاعتقال في أحد سجون ايوا.