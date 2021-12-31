الولايات المتحدة: البنتاغون يبسّط إجراءات نشر الحرس الوطني بعد اعتداء أنصار ترامب على الكونغرس

وزير الدفاع الأمريكي "أي طلب للتدخل من قبل الحرس الوطني يجب أن يقدم الآن"

أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في بيان، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيكون من الآن فصاعدا "سلطة الموافقة الوحيدة" لطلب الاستخدام الطارئ لأفراد الحرس الوطني داخل واشنطن، مضيفا أنه "من خلال توضيح عملية الطلب وتبسيطها ستكون الوزارة قادرة على الاستجابة بكفاءة وسرعة وفعالية".

وقرر أوستن، تبسيط إجراءات الموافقة على أي رد عسكري محتمل على اضطرابات مدنية في العاصمة واشنطن، بعد نحو عام من اعتداء أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وأضاف أوستن أن "أي طلب للتدخل من قبل الحرس الوطني يجب أن يقدم الآن" إلى أمانته التنفيذية لتجنب التأخير في اتخاذ القرار، وفي حال اضطرابات مدنية، وحده الوزير يملك سلطة اتخاذ القرار.

وواجه البنتاغون انتقادات حادة بسبب بطء استجابته خلال اعتداء السادس من كانون الثاني/يناير 2021، على الكونغرس الذي خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحى.

وبسبب سلسلة من الإجراءات الديموقراطية، احتاج المسؤولون العسكريون أكثر من ثلاث ساعات لنشر الحرس الوطني في الكونغرس بعد سيطرة متظاهرين ومثيري شغب عليه.

وتتمتع العاصمة الأميركية واشنطن المنفصلة عن جارتيها ولايتي ميريلاند وفرجينيا لكنها ليست ولاية بحد ذاتها، بوضع خاص يمنع المسؤولين المحليين من إرسال قوات عسكرية أو شرطة أو حرس وطني إلى الكابيتول وهو مبنى فدرالي.

ويقود وزير الجيش البري بحكم الأمر الواقع بإدارة الحرس الوطني في العاصمة.

وعندما طُلب منهم تقديم المساعدة بعدما تجاوز الوضع قدرات شرطة الكابيتول، قال مسؤولو البنتاغون لاحقا إنهم كانوا مترددين بإرسال جنود احتياط مسلحين وببزات عسكرية إلى الكونغرس خوفا من تفاقم التوتر.