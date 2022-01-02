اوميكرون والطقس يفرضان إلغاء أكثر من 2700 رحلة جوية في الولايات المتحدة

ألغت شركات الطيران نحو 7500 رحلة جوية عبر العالم في عطلة نهاية الأسبوع التي وافقت الاحتفالات بعيد الميلاد.

تعطلت ما يزيد عن ألفي رحلة جوية في الولايات المتحدة، السبت بسبب سوء حالة الطقس في عدة مناطق من البلاد وساهم ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد بدوره في إلغاء وتأخير عدد من الرحلات في حصيلة تشكل نصف عدد الرحلات الجوية التي وجدت طريقها الى الإلغاء على مستوى العالم.

هذا ويشار الى أن شركات الطيران ألغت نحو 7500 رحلة جوية عبر العالم في عطلة نهاية الأسبوع التي وافقت الاحتفالات بعيد الميلاد.

وذكر الموقع الالكتروني "فلايت-أوير" أن عدد الرحلات الجوية التي ألغيت في الولايات المتّحدة بلغ 2725 منذ بداية اليوم حتى الساعة 23,00 بتوقيت واشنطن (04,00 ت غ). وأضاف إن شركة الطيران الأمريكية الأكثر تضررا هي "سكاي ويست" التي اضطرت لإلغاء 23 بالمئة من رحلاتها.

من جهة أخرى، تأخرت 6072 رحلة جوية قادمة من أو متوجهة إلى الولايات المتحدة السبت، من اصل 11 ألفا و136 رحلة في جميع أنحاء العالم.

وأكثر المطارات تأثراً في الولايات المتحدة، كانت مطارات شيكاغو (شمال) حيث شهدت إلغاء أكثر من نصف الرحلات الوافدة والمغادرة، على ضوء تردي الأحوال الجوية لا سيما مع توقع هبوب عاصفة ثلجية في المنطقة ليلا.

أما على صعيد تبعات اجتياح اوميكرون على السفر، فقد اضطر العديد من الطيارين وأفراد طاقم الطيران الى التغيب عن العمل، بسبب إصابتهم بكوفيد أو مخالطتهم أشخاصاً مصابين به، ما يجعلهم قيد الحجر الصحي ويجبر الشركات على إلغاء الرحلات.

ويتوقع أن تتفاقم حالات الفوضى والارتباك الأحد، الذي يوافق يوم العودة من عطلة عيد الميلاد، حيث أفادت شركة "فلايت-أوير" بإلغاء 1497 رحلة جوية للولايات المتحدة وحدها و2538 رحلة في العالم.