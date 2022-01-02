بعد يومين من توقيفه: نقل نائب رئيس حزب النهضة للمستشفى في حالة خطرة

وزير العدل الاسبق يعاني من امراض مزمنة وبحسب تقارير امتنع عن الطعام والادوية منذ توقيفه

افاد نشطاء بينهم نائبة برلمانية من حزب النهضة بأن وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري نقل وهو بحالة خطرة الى مستشفى بنزرت في شمالي البلاد بعد يومين من توقيفه.

المحامي والنائب سمير ديلو الذي استقال من حزب النهضة صرح لوكالة فرانس برس إن البحيري "في حالة حرجة وهو في العناية المركزة بمستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت".

اما النائبة ووزيرة الدولة السابقة سيدة الونيسي دونت على حسابها على تويتر بالفرنسية إن نقله للمستشفى جاء "بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه واحتجازه قبل 48 ساعة".وأضافت أن البحيري كان محتجزا "في مكان غير معلن، بدون أي مذكرة توقيف أو لائحة اتهام أو إذن قضائي".

من جانبه اعلن ائتلاف "مواطنون ضد الانقلاب" المعارض للتدابير التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، عبر تويتر إن البحيري "نقل إلى المستشفى على وجه السرعة في حالة حرجة".وبحسب عدد من وسائل الإعلام ومصادر مطلعة قالت لفرانس برس ، فإن نور الدين البحيري يعاني أمراضا مزمنة عدة وتوقف عن تناول الطعام والأدوية منذ توقيفه.

وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، وحزب النهضة قد أبديا قلقهما السبت حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضا صباح الجمعة.