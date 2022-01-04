المدعية العامة لنيويورك تطلب استجواب ترامب واثنين من أبنائه تحت القسم

تشتبه المدعية العامة لولاية نيويورك في أنّ منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها

طلبت المدّعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس الإثنين، الاستماع إلى أقوال كلّ من الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بصفتهم شهود، إستكمالاً للتحقيق الذي تجريه بشبهة تورّط "منظمة ترامب" بجرائم احتيال ضريبي.

وأودعت جيمس محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت فيها الاستماع إلى أقوال الشهود الثلاثة في إطار تحقيق موسع بدأته في آذار/مارس 2019 للوقوف على مدى حقيقة تورط المجموعة القابضة التي يملكها ترامب وأسرته في جرائم احتيال ضريبي. وقال ناطق باسم مكتب المدّعية العامة إنّها "تريد من دونالد ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب الإدلاء بأقوالهم تحت القسم".

وتشتبه المدّعية العامة لولاية نيويورك منذ ثلاث سنوات، في أنّ منظمة ترامب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفّضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقلّ.

وكان ترامب قد تقدم في 20 كانون الأول/ديسمبر بشكوى ضدّ المدّعية العامة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متّهماً إيّاها بإجراء تحقيقها بدوافع سياسية وذلك في أعقاب قيامها في 7 كانون الأول/ديسمبر، بإبلاغ الرئيس السابق الحضور شخصياً إلى مكتبها في 7 كانون الثاني/يناير، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.

وأرسل الرئيس السابق لجيمس، مساء الإثنين مقترحا "لإلغاء مذكرات الاستدعاء". واتهم محامو عائلة ترامب في بيان أصدروه الاثنين، المدّعية العامة بأنّها تدير هذا التحقيق "بما يمثل تهديداً لديموقراطيتنا"، بما في ذلك "انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية".

وأوضحت المدعية في بيان أنها تقع تحت ضغوطات لعرقلة التحقيق "منذ أكثر من عامين، سعى أفراد من عائلة ترامب ومنظمة ترامب باستمرار لتأخير تحقيقنا وعرقلته".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020 استمعت المدّعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترامب.

وسبق أن تورط المحامي الشخصي السابق لترامب في قضية احتيال ضريبي، حيث أقر مايكل كوهين 22 أغسطس بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين لتمويل حملات انتخابية خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية، ما قد يؤدي الى توريط رئيسه السابق.