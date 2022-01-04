اصابة سفير اسرائيل بالامم المتحدة غلعاد اردان بفيروس كورونا

السفير الاسرائيلي اصيب بعد اصابة اطفاله بالفيروس ودخل الى الحجر الصحي

اتضح اليوم الثلاثاء ان سفير اسرائيل في الامم المتحدة غلعاد اردان مصاب بفيروس كورونا، وكان اردان أجرى فحوصات بعد اصابة اطفاله بالفيروس، وافادت وسائل اعلامية امريكية واسرائيلية حول اصابة اردان وذكرت ان اردان وابناءه لم تظهر عليهم عوارض الاصابة الفيروس، بينما أعلن مكتب اردان انه دخل الى الحجر الصحي ولا يعاني من عوارض الاصابة.

من جانبه غرد اردان عبر صفحته في تويتر وذكر :"بعد أن تبين أن أطفالي مصابين بفيروس كورونا قبل عودتهم الى المدرسة، قمت بإجراء فحصا واتضح انني مصاب ايضا، جميعا نشعر بصورة جيدة ولم تظهر علينا عوارض، أشكر الجميع على الاهتمام، حافظوا على أنفسكم".

وعلى صعيد متصل، كشف رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت اليوم عن معطيات اولية لبحث حول الجرعة الرابعة من التطعيم ضد كورنا، وقال انه "خلال اسبوع من اخذ التطعيم هناك ارتفاع تقريبا خمس مرات بعدد المضادات في الدم".

وشدد بينيت :"الجرعة الرابعة آمنة، من المؤكد ان الجرعة الرابعة فعالة جدا، بالتأكيد انها فعالة مع احتمالات عاليه جدا " وحذر من موجة اوميكرون الاخذه في الازدياد.